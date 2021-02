Ribery continua l’allenamento personalizzato a parte, Kokorin scalda i motori in gruppo

Non arrivano buone notizie dal Centro Sportivo Davide Astori. Come anticipato in mattinata le condizioni di Franck Ribery non sembrano convincere in vista della partita della Fiorentina di venerdì contro lo Spezia. A confermarlo è anche l’allenamento svolto questa mattina dalla squadra viola, che ha visto il numero 7 viola allenarsi ancora a parte. Chi si è allenato regolarmente in gruppo invece è stato Aleksandr Kokorin, che dopo i 90 minuti in panchina contro la Sampdoria, potrebbe essere la sorpresa per la sfida del Franchi.

