Ribery dispensa ‘perles aux cochons’, Castrovilli una volta danzava sul pallone, oggi ci casca sopra. Quando tocca a noi un po’ di c…?

E’ tornato Ribery e la Fiorentina ha ritrovato un pizzico di vigoria agonistica. Ma le note positive della gara col Sassuolo terminano qui. Stavolta in credito con la Fortuna che sceglie i neroverdi e radiocomanda il gran tiro di FR7 sulla traversa. Quando tocca a noi un po’ di culo?

Castrovilli – 4,5 – Tiene il suo talento in tasca. Un tempo danzava sul pallone, oggi ci casca sopra.

Ribery – 7,5 – “Perles aux cochons” avrà pensato in francese quando ha visto Biraghi trasformare il suo assist nell’ennesimo appoggio sul fondo e Venuti lanciare la palla in orbita. Si procura il rigore con maestria. Magia in area con tiro gol… anzi no, solo traversa. Mannaggia.

