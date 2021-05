Ribery e Callejon? Almeno uno dei due resterà. E con Gattuso alla Fiorentina, lo spagnolo…

Ribery e Callejon? Almeno uno dei due resterà alla Fiorentina. Questo è quello che riporta stamani La Gazzetta dello Sport.

Callejon ha un ottimo rapporto con il probabile allenatore del futuro viola, Gattuso. La nuova Fiorentina giocherà con il 4-2-3-1 (o con il 4-3-3) e lo spagnolo sarebbe perfetto come uno degli esterni d’attacco. Anche perché Callejon garantisce anche la giusta protezione per la linea di centrocampo.

Per quanto riguarda Ribery il francese ha un accordo sulla parola con la società per rinnovare per un anno. Accettando anche una riduzione dell’ingaggio. Ma l’ultima parola spetta al nuovo tecnico.