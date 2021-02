“Ribery e Castrovilli devono tornare al più presto decisivi per la Fiorentina. Pulgar? Fatico a ricordarmi una giocata importante”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Lady Radio: “Domenica comincia il ciclo di tre partite che la Fiorentina può e deve portare a casa. E’ chiaro che i risultati ottenuti all’andata (una vittoria, un pari e una sconfitta) non sarebbero soddisfacenti. Bisogna stare attenti, anche se la fortuna è che le squadre dietro non riescono a vincere. Castrovilli e Ribery in giornata elevano la Fiorentina, mi augurerei di vedere qualcosa di buono da parte loro. In particolare il francese deve portare gol, direttamente o con gli assist: da lui mi aspetto questo”.

E poi ha aggiunto: “I compagni si devono appoggiare a Ribery, ma non al punto da nascondersi dietro di lui. I primi sei mesi viola di Castrovilli sono stati di livello assoluto, poi è calato. Adesso è lui che deve migliorare le prestazioni, perché i colpi ce li ha e di certo non sono scomparsi tutti insieme. Pulgar ad oggi è una delusione, fatico a ricordarmi lampi da parte sua”.