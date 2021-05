Ribery e il feeling con Commisso…propedeutico ad un altro anno con la Fiorentina?

In attesa degli sviluppi dell’operazione rinnovo di Vlahovic, che è assolutamente fondamentale per la Fiorentina e il suo futuro, c’è un altro filone importante da seguire in tema contratti: quello che riguarda Ribery.

La notizia di un suo eventuale rinnovo rappresenterebbe un messaggio forte e chiaro circa una voglia di riscatto e di rilancio da parte della società viola e dello stesso campione francese. Ribery in questo ultimo periodo, ovvero da quando Commisso è tornato in Italia, ha avuto modo di incrociare più volte il numero uno del club. Si vede che tra i due esiste ancora un buon feeling che potrebbe essere propedeutico ad un lieto fine di questa vicenda.