Ribery e quei messaggi a Mandzukic: E’ il francese il tramite per portare il centravanti ex Juventus a Firenze

Il contratto di Franck Ribery scade nel giugno 2021, nel clan viola confidano che intenda rispettarlo come a suo tempo dichiarato. “Frank è un grande professionista e soprattutto un uomo vero, ha la forza di reagire e noi gli siamo vicini – dichiara il dg Barone – Insieme stiamo cercando a Firenze la soluzione migliore per la serenità sua e della famiglia”. Soluzione che potrebbe prevedere il trasferimento in una residenza in centro città. Come scrive Tuttosport, a sua volta Ribery può convincere l’amico Mandzukic a raggiungerlo in viola: i contatti sono già stati avviati (si parla di proposta biennale a 3 milioni più bonus), lo scambio di messaggi pure.

