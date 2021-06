Ribery e quei ripetuti “segnali viola”: la riflessione per la prossima stagione è ancora in corso

Messaggi sui canali social messaggi che riflettono intenzioni e obiettivi di un fuoriclasse. Il Corriere dello Sport di oggi spiega come iI giocatore viola Franck Ribery ieri abbia pubblicato sui suoi profili una foto che lo ritraeva con un piede sull’amato pallone nella palestra di casa in mezzo a pesi e attrezzi vari pronti da usare con la frse«Inizia da dove sei. Usa ciò che hai. Fai ciò che vuoi». A questa ha associato anche l’emoticon con il cuore viola. Lo stesso Ribery ha risposto ai commenti del compagno di squadra Dusan Vlahovic con altri tre cuori viola. Insomma, anche nei giorni di riflessione per l’esperto giocatore francese sul decidere se proseguire alla Fiorentina o no nella prossima stagione, il colore viola resta bene impresso nella sua mente. Piccolezze e dettagli che però potrebbero rappresentare anche dei segnali importanti.