Ribery-Fiorentina, il rinnovo è possibile. Le condizioni chieste del francese a Commisso

A differenza di qualche settimana fa, il rinnovo di contratto di Franck Ribery con la Fiorentina è un’ipotesi che sta cominciando a prendere sempre più campo. L’attuale accordo scade al termine di stagione: il francese ha 38 anni, ma come si legge sul Corriere Fiorentino l’entusiasmo è quello di un esordiente. In questi mesi l’ex Bayern Monaco sta riflettendo sul futuro: davanti a tutti, nelle idee di Ribery, c’è la famiglia. In caso di permanenza, dovrà rimanere da solo a Firenze per un’altra stagione.

Il numero 7 viola sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio, ma per rimanere servono delle garanzie precise. Non tanto sul posto inamovibile, ma sui piani futuri della Fiorentina. Tra il francese e Rocco Commisso c’è un rapporto sincero e forte e l’abbraccio di domenica al Franchi ne è solo una confermo. Ribery chiede al presidente sportivo chiarezza sugli obiettivi sportivi, a prescindere da quali saranno. La cosa fondamentale, secondo il punto di vista del francese, è sapere a cosa andrà incontro in caso di permanenza in riva all’Arno.