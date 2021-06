Ribery-Fiorentina: L’arrivo di Italiano ha decretato la parola fine

Alla fine, a meno di clamorose sorprese, le strade della Fiorentina e di Franck Ribery sono destinate a separarsi. Come vi abbiamo raccontato, la società di Rocco Commisso ha deciso di non rinnovare il contratto del francese in scadenza domani. Dopo due stagioni, la storia d’amore tra FR7 e la Viola finirà senza infamia e senza lode.

Ribery ha portato tutto il suo carisma in riva all’Arno, risultando un elemento fondamentale sia fuori che dentro al campo. Il francese ha preso sotto la sua ala Dusan Vlahovic, aiutandolo nel processo di crescita che l’ha portato a concludere la stagione con più di venti gol realizzati. L’arrivo di Vincenzo Italiano, però, faceva presagire ad un finale del genere: i ‘periodi di riposo’ che Ribery si prendeva durante le partite con Iachini e Prandelli non sono più concessi nel gioco di Italiano, che pretende il massimo dai suoi giocatori e li spreme al 100%.

51 partite, 5 gol e 10 assist: si chiude con queste statistiche l’avventura di Ribery alla Fiorentina, che due anni fa era arrivato a Firenze con tutt’altri propositi.