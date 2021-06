Ribery ha scelto: tutto in mano alla Fiorentina. Le due questioni da risolvere

Franck Ribery continua a mandare messaggi alla Fiorentina. Il francese è in attesa di aggiornamenti, ma nel frattempo ha scelto la sua posizione. Adesso, se Gattuso voterà per la sua permanenza, le parti dovranno sedersi ad un tavolo per discutere della riduzione dell’ingaggio da quattro milioni di euro all’anno e per cercare di capire come inserirsi all’interno del progetto di Ringhio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, si potrebbe trovare l’accordo per un contratto annuale, con Ribery ad esercitare la funzione di collante tra campo e spogliatoio. Il tandem con Gattuso, inoltre, potrebbe sancire un patto di ferro.

L’ex Bayern spera di avere novità prima di ripartire per la Germania, dove comincerà le proprie vacanze. Il suo obiettivo di tornare a Firenze ad inizio luglio, quando la Fiorentina di Gattuso comincerà finalmente a prendere forma.