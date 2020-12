Ribery: “Ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato. Finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per la squadra e per la città”

In tarda mattinata l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha pubblicato su Instagram un lungo post in merito alla situazione della squadra. Nel messaggio il francese si è rivolto anche a Ribery, chiedendogli di far valere la sua esperienza per risolvere i problemi del gruppo.

Ebbene, in queste ore è arrivata anche la risposta di Ribery: “Il sostegno tuo e di Luca (Toni, anche lui aveva commentato il post di Frey, ndr) mi danno ancora più carica. Mi conosci e sai che ho sempre rispettato tutte le maglie che ho indossato. E finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città”.