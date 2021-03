Ribery: Il suo destino con la Fiorentina sembra scritto. Ma con un determinato tipo di allenatori…

L’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, è in scadenza di contratto. Questo non gli impedisce di certo se è in giornata di poter fare la differenza, così come ha fatto a Benevento (assieme a Vlahovic ovviamente). Il suo destino sembra essere segnato: non dovrebbe restare.

All’ex Bayern si è interessato fortemente il Monza che già voleva prenderlo a gennaio per poter portare la squadra brianzola in Serie A e lo vede come ciliegina sulla torta in caso di promozione. Sono in corso anche un paio di contatti interessanti con club tedeschi.

Però non tutto è chiuso come sembra. Tutti attendono con curiosità di sapere chi sarà la prossima guida tecnica della squadra per decidere cosa fare. Con un determinato tipo di allenatori, Ribery potrebbe tornare in gioco anche se è arrivato quasi a compiere 38 anni.