Ribery: “Kokorin può essere un giocatore importante per la Fiorentina. Firenze città passionale, che peccato non aver potuto salutare i tifosi”

L’ex attaccante viola Franck Ribery, a una settimana dall’addio alla Fiorentina, è tornato a parlare a Toscana TV. Queste le sue parole: “Per tutta la vita ho giocato come esterno di attacco, ma a Firenze mi sono trovato bene giocando dietro Vlahovic. Per lui credo sia stato molto importante e lo ha fatto crescere. Kokorin? Ha avuto difficoltà con la lingua e aveva più tempo per adattarsi rispetto agli altri. Ma sono sicuro che possa fare bene a Firenze e che possa segnare tanti gol in maglia viola. L’ho aiutato quando è arrivato e so che può essere un giocatore importante.

E su Firenze: “Questa città vive di calcio e ha una passione importante per la squadra viola. L’ho sentito subito quando sono arrivato qui. Sono un po’ triste perché ho giocato quasi sempre al Franchi senza tifosi. Ci sono mancati molto”.