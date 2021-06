Ribery, la Fiorentina e il francese si sono presi una settimana di pausa; Gattuso in prima linea. I dettagli

Nei giorni scorsi c’è stato (dalle parti di Forte dei Marmi) c’è stato il primo incontro tra Franck Ribery e Gennaro Gattuso. Il tecnico viola ha spiegato le prospettive per la prossima stagione al francese; un ruolo comunque non da protagonista assoluto. FR7 si è preso qualche giorno per poter deliberare la propria decisione, per una questione che sarà ristretta esclusivamente a Gattuso e al campione francese. Per quanto riguarda il possibile rinnovo, se Ribery deciderà di rimanere in riva all’Arno, sarà pura formalità. Ancora qualche giorno e sapremo il futuro del numero 7 viola…