Ribery, la palestra c’è anche in vacanza. Il tutto in attesa di una chiamata della Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina (ancora per poco se la società non gli rinnoverà il contratto), Franck Ribery, si trova in vacanza ad Ibiza in questi giorni.

Sole, mare…e palestra per lui. Sì, perché nella casa in cui si trova non mancano macchinari e pesi per l’esercizio fisico, così come ampiamente documentato dal giocatore.

Tra un tuffo e un altro dunque, c’è spazio per l’allenamento. Il tutto in attesa di una chiamata da parte della Fiorentina. Sì perché, come detto più volte dall’ex Bayern, il suo desiderio è quello di rimanere in maglia viola. Ma fino a quando non ci sarà il nome del nuovo allenatore, è difficile che qualcuno si farà sentire da Firenze.