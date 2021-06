Ribery lancia cuoricini e congela le altre opzioni per la Fiorentina

Franck Ribery continua a inviare cuoricini viola nei suoi messaggi social. In sostanza, il campione francese si sente ancora molto vicino alla Fiorentina e aspetta un segnale di apertura.

Per questo motivo ha chiesto ai suoi manager di congelare qualsiasi altra opzione.

Ma il club viola in questo momento è concentrato su altri giocatori, in particolare proprio gli esterni offensivi. Ribery potrebbe tornare in corsa solo se gli uomini mercato non riuscissero a piazzare un paio di colpi in questo ruolo.