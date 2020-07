Ribery: “Mi alleno e mi diverto come il primo giorno, vado ancora avanti come calciatore. E ora sogno di regalare un trofeo ai tifosi della Fiorentina”

37 anni e non sentirli. Il fuoriclasse della Fiorentina, Franck Ribery, continua a regalare spettacolo quando scende in campo: “Io mi alleno e mi diverto come il primo giorno – racconta a La Gazzetta dello Sport – Non sono affatto stanco di quello che faccio, per me il calcio, oltre che un lavoro, è divertimento e passione. Un futuro in panchina? Per adesso ho ancora voglio di giocare, ci penserò quando sarà il momento. Finché avrò ancora voglia e le giuste motivazioni e il mio fisico continuerà a reggere vorrei continuare”.

Ribery è un calciatore che ha vinto tutto, ma non è ancora appagato: “Sarebbe bello regalare un trofeo anche ai tifosi viola. Vorrei ringraziarli per il grande affetto che mi hanno regalato. Mi auguro che presto possano tornare allo stadio”.