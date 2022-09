Ribery non gioca e la Salernitana pensa a come ammortizzare il suo ingaggio: l’ex Fiorentina è a un bivio

L’età avanza e Franck Ribery non è certamente più un giovincello. L’ex Fiorentina non sta trovando spazio (a causa di un infortunio) nella nuova e rivoluzionata Salernitana di Nicola che, come svela Il Mattino, vorrebbe incontrare il giocatore nei prossimi giorni. La società campana vuole sondare le intenzioni del calciatore francese circa il proprio futuro.