“Ribery non ha manifestato la voglia di andarsene. Il prossimo allenatore della Fiorentina potrebbe arrivare dall’estero”

Il giornalista de La Nazione Gianpaolo Marchini a Radio Bruno ha parlato di Franck Ribery ma anche del futuro della panchina viola: “Per quanto ne so mi risulta Ribery non ha manifestato la voglia di andarsene, ma dipenderà anche dalla moglie che era stata decisiva un anno fa nella scelta della Fiorentina. Non credo alla soluzione De Rossi per il futuro tecnico viola. Penso che alla fine arriverà un allenatore più esperto e magari dall’estero”.

0 0 vote Article Rating