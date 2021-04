Ribery: Se con la Fiorentina non dovesse andare per il verso giusto, ecco che c’è chi è già pronto a fare lo sgambetto…anche in Italia

La Fiorentina dunque ha presentato un’offerta ufficiale a Franck Ribery e molto lascia credere che si possa andare avanti con questo matrimonio almeno un altro anno.

Ma qualche insidia comunque c’è. In Italia, si legge su La Gazzetta dello Sport, la Lazio ha segnato sul taccuino Ribery come possibile spalla di Immobile per la prossima stagione. Un’alternativa a Correa o jolly per un possibile tridente. Lotito non ha fatto alcun passo ufficiale ma se la situazione rinnovo tra l’ex giocatore del Bayern e la Fiorentina subisse uno stop, allora i biancocelesti scenderebbero in campo.

Nonostante i suoi 38 anni, Ribery fa gola anche all’estero. In particolare in Germania, dove la punta ha lasciato grandi ricordi nella sua esperienza al Bayern. Diversi club tedeschi hanno già alzato la cornetta per informarsi.