Ribery: “Senza la mia famiglia io non resto”. Ma la diplomazia viola è già al lavoro

La situazione attorno a Franck Ribery è alquanto delicata. Il TGR Rai riporta il pensiero del campione francese dopo aver subito un furto domenica nella sua villa di Bagno a Ripoli. “Senza la mia famiglia io non resto”. Franck Ribery è amareggiato e non tanto per il furto, ma per la paura che la moglie non voglia più tornare a Firenze con i figli. La diplomazia Viola è già al lavoro per far rientrare il caso.

