Ribery: “Ho parlato al gruppo per far capire che non era una partita come le altre. Chiesa? Ha reagito alla grande, il calcio è così”

Parole da leader vero quelle di Franck Ribery, subito dopo il fischio finale di Lecce-Fiorentina: “E’ stato molto importante oggi, era una partita fondamentale e abbiamo fatto una grande prestazione di gruppo. Ho fatto tanti sacrifici e mi sono messo a disposizione della squadra, stamattina ho parlato al gruppo per ricordare che non era una partita come le altre. Mi è parso di capire che anche per loro non lo fosse e che volevamo a tutti i costi i 3 punti. Acciacchi? Ho visto German che aveva dolore alla gamba e allora gli ho consigliato di uscire all’intervallo, visto che domenica c’è un’altra partita fondamentale e vogliamo continuare a vincere. Mentalità? Abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo rimanere tutti concentrati con la testa, a prescindere che si giochi un’ora, 5 o 40 minuti. Chiesa? Sono contento, il calcio è così. E’ normale che anche lui viva qualche momento difficile però ha la capacità di andare avanti, ha fatto una grande partita e deve continuare così. E’ un bravo ragazzo”.

