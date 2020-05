Ribery subito al centro sportivo: una procedura in piena regola per il campione viola

Non è passata inosservata la presenza oggi di Franck Ribery oggi al centro sportivo della Fiorentina, nonostante sia tornato soltanto ieri dalla Baviera. La spiegazione è, come appreso da Fiorentinanews.com, il giocatore si sia recato per le visite in seguito all’autorizzazione dell’ufficio igiene, in quanto era già risultato negativo ad un tampone prima di partire dalla Germania, ed è poi risultato negativo al tampone ed al test sierologico effettuati ieri. Una procedura quindi tutta in regola quella per il fuoriclasse viola.