Ribery torna a Monaco: ecco i motivi del viaggio in Germania

E’ notizia di quest’oggi il ritorno di Frank Ribery a Monaco: il giocatore, vista la lunga sosta per le Nazionali, dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro la Sampdoria ha deciso di utilizzare i giorni liberi concessi da Iachini per tornare in Germania. La Fiorentina, smentendo quanto riferito questo pomeriggio da Radio Bruno, fa sapere che il numero 7 viola è tornato in Baviera semplicemente per fare una visita alla famiglia. Nonostante la brutta botta subita a San Siro contro l’Inter il Ribery ha svolto tutte le visite del caso a Firenze, e in Germania non avrebbe in programma alcuna visita specialistica.

0 0 vote Article Rating