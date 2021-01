Ribery torna ad allenarsi ma per il Cagliari darà forfait. La condizioni del campione francese

Il Corriere dello Sport-Stadio attraverso le sue pagine aggiorna i lettori sulle condizioni riguardanti Franck Ribery, uscito prima della fine del primo tempo all’Olimpico per un problema al ginocchio, poi ridimensionato dagli esami specifici che hanno escluso lesioni. Tant’è vero che anche ieri Ribery ha continuato a seguire il programma di allenamento personalizzato utile al rientro, ma ciò non gli permetterà di fare in tempo per essere della partita contro il Cagliari: salvo clamorose novità, che appunto sarebbero clamorose, il mancato inserimento nella lista odierna dei convocati ne certificherà il forfait con conseguente e immediato obiettivo-Inter, che arriva al Franchi mercoledì per la Coppa Italia.

