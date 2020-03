Ribery: “Usciremo da questa situazione difficile, un grazie a chi sta combattendo contro il virus”

Con un post su Instagram Franck Ribery ha voluto ribadire il suo messaggio per i tifosi viola e per tutti gli italiani in questo momento difficile. Queste le parole scritte dal francese come didascalia di una bella foto dove indossa una maglia con scritto: “Coraggio Italia, Forza Mia Firenze”.

“Dobbiamo prenderci cura di noi stessi e dei nostro cari. Usciremo da questa difficile situazione. Insieme. Il nostro ringraziamento a tutti quelli che stanno combattendo contro il virus. Restate sicuri e in salute. Coraggio Italia! Forza mia Firenze!”