Ribery via? Prima vuole salvare la Fiorentina e aiutare Vlahovic

In quel di Benevento, Franck Ribery è pronto a riprendersi la Fiorentina. Dopo aver saltato la partita contro il Parma per squalifica, il francese tornerà a disposizione di Prandelli per lo scontro salvezza del Vigorito. E partirà dal 1′, visto che Prandelli ha bisogno della sua classe per portare a casa punti importanti. Contro la squadra di Inzaghi la Viola non può più sbagliare perché, come scrive La Repubblica, la classifica piange.

Ribery, in tal senso, può essere l’arma giusta per la Fiorentina, ma anche per Vlahovic: il serbo è a digiuno da tre partite e il ritorno dell’ex Bayern Monaco potrebbe giocare anche a suo favore. FR7 vuole lasciare il segno fin da domani, anche perché le prossime dodici potrebbero essere le sue ultime partite con la maglia viola.