Ribery vs Ibrahimovic, lo scontro inedito: testa a testa sulla scia dell’esperienza e di un futuro ancora da decidere

Per la prima volta da quando sono in Italia, nella gara tra Fiorentina e Milan in programma oggi, si potrà assistere al confronto diretto sul campo tra due veterani e campioni esperti come Franck Ribery e Zlatan Ibrahimovic. L’edizione odierna di Tuttosport dedica un titolo a questo scontro “Ribery-Ibra: vecchietti a chi?”. e: due idoli che con il loro carisma sanno tirar fuori qualcosa in più dai propri compagni. Il fuoriclasse francese, vicino ai 38 anni, ha vinto 9 campionati; lo svedese, sulla soglia dei 40, ne ha conquistati 11. Ma gli manca quella Champions League che FR7 ha invece alzato al cielo con la maglia del Bayern Monaco. Per il prossimo futuro nessuno dei due intende smettere. Le scelte di Ibrahimovic in rossonero dipenderanno anche dalla coppa europea alla quale i rossoneri parteciperanno, mentre riguardo a Ribery ci sono sempre tre ipotesi: rinnovo con la Fiorentina, ritorno in Bundesliga o una nuova avventura con il Monza se approderà in Serie A. Ma oggi entrambi con il loro carisma dovranno tirar fuori qualcosa in più dai propri compagni.