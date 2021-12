Ricardo Torreira: “Non ci sorprende il rendimento di Lucas alla Fiorentina. E’ un piccolo caudillo del gruppo”

Ricardo Torreira, padre di Lucas, centrocampista della Fiorentina ha parlato così a Radio Bruno: “I sudamericani e gli uruguaiani sono molto passionali per il calcio. A qualunque luogo e a qualunque ora vediamo calcio. Lucas è la nostra priorità, con lui abbiamo sempre questo sentimento. Tutta la nostra famiglia è speciale e lo segue sempre. La viviamo sempre in questo modo. Abbiamo sempre seguito Lucas, non ci sorprende il suo rendimento alla Fiorentina, è un ragazzo a cui piace giocare. E’ un piccolo caudillo del gruppo e lo dimostra costantemente”.

Poi ha proseguito: “Darà tutto per la Fiorentina per scalare la classifica e tornare a giocare in Europa. Il club viola crede in lui e siamo felici che lui possa continuare a crescere. E’ felice a Firenze; purtroppo io non ho avuto ancora modo di visitare la città. Da gennaio spero di poter essere nel capoluogo toscano per vivere la città e la seconda parte di stagione della Fiorentina. Se il club gigliato deciderà di acquistare il cartellino della Fiorentina deciderà lui”.