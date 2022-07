Ricci: “Con Jovic la Fiorentina ha fatto un grande affare a livello economico. Puig si è fermato da tempo, è il compagno di merende di Piqué nelle notti di Barcellona”

Filippo Maria Ricci, corrispondente de La Gazzetta dello Sport dalla Spagna, ha parlato delle mosse di calciomercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

“Se le condizioni di Jovic sono quelle uscite nelle ultime ore, è un grandissimo affare della Fiorentina. Sicuramente a livello economico, poi sul campo dovrà essere il giocatore a dimostrare che è un ottimo colpo anche a livello sportivo. La società viola ha lavorato in modo intelligente, decidendo di rischiare sullo stipendio con la possibilità di ritrovarsi in casa un ottimo calciatore”.

Continua così Ricci: “Jovic ha insistito troppo nel voler rimanere ed emergere al Real Madrid, ma non è l’unico ad averlo fatto come dimostrano i casi di Isco, Mariano, Odriozola e molti altri. E’ anche normale rilassarsi un po’, con tutti quei compagni lì e con i numerosi trofei vinti. Adesso il serbo ha tre mesi a disposizione per rimettersi in forma e puntare a giocare il Mondiale con ambizione. Per il calcio italiano sarà più facile fare bene per Jovic, come successo con Vlahovic“.

Ricci si sofferma poi su Riqui Puig: “Non sono un grande amante del giocatore, ha delle grandissime doti tecniche ma si è fermato da tempo. E’ il compagno di merende di Gerard Piqué nelle notti di Barcellona, passa troppo tempo a guardarsi allo specchio. Si è un po’ perso, ha bisogno di rilanciarsi e non so quanta voglia abbia di farlo”.