Ricci: L’Empoli è pronto a considerare qualsiasi offerta, anche dalla Fiorentina

In ottica mercato della Fiorentina (ma anche quello del Napoli), recentemente è tornato alla ribalta il nome del giovane centrocampista dell’Empoli, Samuele Ricci.

Il Tirreno, quotidiano vicino alle vicende degli azzurri, stamani scrive che non risultano nuovi contatti tra i club e, dunque, siamo a livello di semplici voci. Però dovesse arrivare un’offerta, per il gioiellino del centrocampo così come per altri, sarà valutata dal club di Corsi, che quindi non considera incedibile il ragazzo. E questo nonostante l’Empoli sia pienamente in corsa per ritornare in Serie A.