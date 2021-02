Richards racconta Salah: “Momo un fenomeno anche prima di andare alla Roma. Dopo due mesi era già diventato un Dio a Firenze”

L’ex difensore della Fiorentina Micah Richards, ritiratosi ormai da luglio 2019 all’età di soli 31 anni, è intervenuto nella trasmissione Anfield Wrap, ed ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo trascorso a Firenze insieme a Mohamed Salah nel 2014/15:

“Momo non passava mai la palla, ma era giustificato perchè segnava gol meravigliosi. Molta gente pensa che abbia raggiunto il top con la Roma e che questo lo abbia portato al Liverpool, ma in realtà già alla Fiorentina giocava su quel livello. Forse non segnava così tanto ma il suo impatto sul gioco in ogni partita era impressionante” ricorda Richards. Che poi svela: “Qualche volta siamo andati a prenderci un caffè insieme, ma non potevamo andare da nessuna parte. Beh, io potevo ma lui no perchè dopo soli due mesi era diventato come un Dio a Firenze”.