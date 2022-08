Ricordate lo scandalo in Eccellenza Toscana? Condannata una squadra della provincia di Firenze. Il Livorno sale in D

Il campionato di Eccellenza Toscana 2021/22 è stato caratterizzato da un caso degno di un vero e proprio scandalo. Gli eventi durante la partita tra Tau e Figline, persa dagli ospiti per 5-1, hanno decretato la possibilità di una penalizzazione per i gialloblù per illecito sportivo. A causa di questo risultato, ci aveva rimesso il Livorno, che invece sale di categoria e vede la Serie D.

La sentenza del tribunale federale salva il Figline Valdarno dalla retrocessione in Promozione, ma è chiaramente prevista la permanenza in Eccellenza. Si chiude così uno dei casi più controversi degli ultimi anni del calcio toscano.