“Ricordati di me, questa sera che non hai da fare” cantava Antonello Venditti nel 1988. Ed è quello che, se mai volesse concedersi una licenza poetica, potrebbe dire Sofyan Amrabat ai tifosi della Fiorentina. “Ricordatevi di me, ricordatevi che anche se indosso la maglia del Verona sono già un vostro giocatore”. Già, perché tra mille nomi che stanno uscendo per il prossimo mercato, spesso ci si dimentica di chi è già destinato ad approdare in riva all’Arno. Thiago Silva, Belotti, Tonali… grandi nomi, alcuni davvero possibili e altri meno. Ma la verità è che un top player, anche se questa fama deve ancora farsela del tutto, Pradè lo ha già preso. Anche sabato sera contro il Cagliari, infatti, Amrabat ha giganteggiato. Anche quando tutti avevano il fiato corto, per forza di cose dopo tre mesi di inattività, lui sembrava fresco come una rosa. Dribbling, avanzate palla al piede, giocate nello stretto, il tutto con la giusta dose di cattiveria agonistica. Segna poco, e forse è questo l’unico limite del ragazzo sul quale comunque saprà lavorare. Ma per il resto, Amrabat ha tutte le caratteristiche del grande giocatore, e i presupposti per esplodere definitivamente con la maglia della Fiorentina. Continuiamo dunque a sperare in altri colpi importanti durante il prossimo mercato, che probabilmente ci saranno viste le ambizioni di Commisso. Ma ricordiamoci che un grande giocatore, su cui c’era la concorrenza di mezza Italia, la Fiorentina l’ha già preso.

