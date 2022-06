Riganò: “Ai miei tempi c’erano Toni, Pazzini e Bojinov, la Fiorentina ha bisogno di un parco attaccanti così. Pinamonti…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò. Queste le sue dichiarazioni sulle possibili mosse per il reparto offensivo sul mercato della squadra viola: “Non basta il solo Cabral, il livello deve essere alto perché la competizione fa bene in Serie A. Quando c’ero io avevamo in squadra anche Toni, Pazzini e Bojinov. La Fiorentina deve avere un parco attaccanti importante, per poter puntare minimo all’Europa League”.

E poi su Pinamonti ha aggiunto: “Quest’anno è esploso a Empoli, è un giovane che non aveva mai segnato così tanto. Ora deve confermarsi, lo prenderei ma insieme a un altro attaccante così da averne tre buoni là davanti. Aggiungo che gli esterni devono cominciare a segnare di più se Italiano vuole giocare col 4-3-3″.