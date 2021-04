Riganò esasperato: “Questa settimana a chi la diamo la colpa? Chi indossa la ‘mia’ maglia deve sudarla, salvatevi e poi via tutti”

C’è anche Christian Riganò tra i tifosi viola in preda all’esasperazione per le penose figure messe in scena dalla Fiorentina di questa stagione e l’ex bomber ha criticato duramente la squadra, con questo post su Facebook: “Questa settimana a chi la diamo la colpa? A Iachini, a Prandelli, oppure a Montella? Ti ci butto dentro anche lui. Dico solo una cosa e spero che chi indossa quella maglia, la mia maglia, legga questo post e capisca che deve sudarla e onorarla per Firenze e i fiorentini: noi in B non ci si vuole andare. Fate il vostro dovere, salvate la Viola e poi andate via tutti”.