Riganò: “Gattuso fa bene a chiedere, ma non si possono comprare tutti i giocatori a 30 milioni. Il prossimo obiettivo dovrà essere l’Europa League”

L’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Finalmente dopo anni abbiamo un allenatore con carisma, rappresentato da uno dei migliori procuratori al mondo. Gattuso fa bene a chiedere, ma ciò non vuol dire che debba decidere lui al posto della società. Se si cominciano a prendere giocatori a 30 milioni, finisce che per comprarne cinque se ne spendono 150 e secondo me queste sono cifre astronomiche”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha sempre cambiato molti giocatori durante il calciomercato, ma ultimamente questo non ha pagato. Quest’anno però sento un’aria diversa, c’è da fare una rivoluzione ma sono ottimista. Trovo sbagliato parlare di parte destra e parte sinistra della classifica, anche perché tra arrivare tredicesimi o undicesimi cambia poco. Quest’anno il minimo sindacale dovrà essere l’Europa League“.