Riganò: “Kouamè ha dato un segnale a Jovic e Cabral. Finalmente un esterno che sa fare quel ruolo: a Sottil manca solo una cosa per essere perfetto”

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dell’attacco della squadra di Italiano, che domenica, senza le due punte di ruolo, è tornato al gol. Sentite cosa ne pensa di Kouamè:

“Ha il passo di una gazzella e ha preso il rigore grazie a un uno-due. Ha dato un forte segnale a quelli che erano rimasti in panchina (Jovic e Cabral ndr) con dei movimenti da attaccante. Poi ho visto finalmente un esterno fare l’esterno, puntando l’uomo e andando a crossare: sto parlando di Sottil. Gonzalez si butta più dentro, lui invece fa l’ala classica. Ha vinto quasi tutti i duelli, gli manca solo il gol per essere perfetto. Contro il Verona sono migliorati i movimenti in generale della squadra: che senso ha fare 30 passaggi nella propria area, bisogna andare in avanti”.