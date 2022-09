Riganò: “Non va bene che Gollini percepisca di più di Terracciano. Kouamè? Il primo a muoversi come un vero centravanti”

L’ex bomber di Lipari Christian Riganò è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e dei suoi portieri:

“Adesso c’è un’alternanza in porta, ma tutte le squadre lo fanno. Il fatto è che non va bene che Gollini prenda più di stipendio di Terracciano. Il secondo si è guadagnato il posto da titolare. In coppa io farei giocare il secondo portiere, poi in fondo alla competizione, torna il primo”.

Sulla squadra in generale: “Kouamè ha fatto dei movimenti da centravanti: è la prima volta che lo vedo in stagione. Col Verona aveva fatto una partita generosa. In campionato però abbiamo raccolto veramente poco. Turnover? Se ne possono cambiare tre come sette, l’importante è farlo in maniera ragionata”.