Riganò: “Vlahovic firmi per cinque anni, magari capitano ma ha una vita intera per scegliere altri club. A Firenze si sta solo volentieri”

Suona la carica l’ex bomber viola Christian Riganò, che nel calcio ma soprattutto alla Fiorentina ne ha viste tante e al Corriere Fiorentino ha lanciato un messaggio ai calciatori che giocano oggi a Firenze: “Adesso tocca a loro, tirino fuori la Fiorentina dalla lotta per non retrocedere. A Firenze si deve stare volentieri, altrimenti via. Attenzione perché c’è il rischio di diventare uno qualunque. Da osannati e idolatrati è un attimo diventare nessuno. Ne ho visti tanti. Vlahovic? Gli direi di firmare per altri cinque anni. Ha venti anni e una vita per fare altre scelte. Restando qui potrebbe diventare il goleador e magari il capitano. Poi sarebbe più dura andarsene”.