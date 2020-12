Rigore fallito al novantesimo: La Fiorentina butta via la vittoria nel derby

La Fiorentina Femminile, in occasione dell’ultima gara di campionato del 2020, pareggia a Monteboro contro l’Empoli Ladies per 1-1.

Cincotta opta per un corposo turnover e lascia fuori, tra le altre, Neto, Bonetti, Thogersen e Sabatino. Il primo tempo termina 0-0, nonostante la partita sia vivace e ricca di emozioni da una parte e dall’altra.

Nella ripresa, dopo soli tre minuti, è la Fiorentina a portarsi in vantaggio con un bel gol dell’americana Abi Kim (primo gol in serie A per lei), ma al 62’ l’Empoli pareggia con una grande giocata di Glionna. Il pari ci può stare, per quanto visto in campo. Le due squadre non si sono risparmiate e hanno costantemente cercato la vittoria. Poi al 70’ la Fiorentina rimane in dieci per l’espulsione di Adami. In superiorità numerica, l’Empoli accelera e prova a tutti i costi a vincere la partita. Ci va vicina in più occasioni, ma la chance più importante ce l’ha la Fiorentina, al 90’, con Sabatino che sbaglia un calcio di rigore.

Alla fine le due squadre prendono un punto per una, l’Empoli rimane quarto in classifica con 17 punti e la Fiorentina sale al quinto posto (insieme all’Inter) con 14 punti. Ora, per le viola, testa al ritorno dei sedicesimi di Champions League contro lo Slavia Praga, in programma mercoledì 16 dicembre, ore 14.