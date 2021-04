Rimpianto Pedro? Una scommessa persa (in Italia) che ha fatto guadagnare tanti soldi alla Fiorentina

Sul sito di Gianluca Di Marzio grandhotelcalciomercato.com si parla anche di Pedro, ex attaccante della Fiorentina ricattato a titolo definitivo a dicembre dal Flamengo. In particolare l’attenzione viene posta sulle cifre a cui la società brasiliana ha riscattato l’ex viola: si parla infatti di un prestito oneroso a 2 milioni, con riscatto intorno ai 16 milioni, per un affare complessivo da 18 milioni.

Considerando che la Fiorentina lo aveva pagato 11 milioni soltanto 12 mesi prima, la plusvalenza fatta dalla società gigliata si aggirerebbe sui 7 milioni di euro. Non male per un giocatore con solo 4 presenze all’attivo a Firenze, nonostante il suo score in Brasile sia tornato su numeri importanti.