Rincon: “Il Napoli e poi la Fiorentina, ci giochiamo buona parte del futuro. Adesso la Sampdoria è viva”

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il centrocampista della Sampdoria Tomas Rincon, che in questa giornata di campionato affronterà il Napoli, per poi sfidare la Fiorentina in Coppa Italia: “La vittoria contro il Sasssuolo è stata fondamentale, ha accresciuto l’autostima. Il passato ormai è alle spalle, inutile continuare a pensarci. Eravamo andati in ritiro in Turchia perché volevamo ripartire forte in quello che per noi è un vero e proprio nuovo campionato. Siamo vivi”.

“Questo è il momento più difficile della mia carriera, ma ne stiamo uscendo. Il primo esame è stato superato. Ci attende un gennaio molto intenso, avremo pure la Coppa Italia. Ci giochiamo subito una buona parte del futuro”.