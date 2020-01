Rinnovo, contratto milionario e possibile clausola rescissoria: Commisso si prepara ad incontrare Chiesa

Emergono novità per quanto riguarda la situazione di Federico Chiesa. Come scrive l’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, Rocco Commisso rivedrà l’entourage del giocatore nei prossimi giorni. L’intenzione è quella di blindarlo con un rinnovo fino al 2024 e un nuovo ingaggio di 4 milioni netti a stagione + bonus. Esiste inoltre la possibilità di inserire una clausola rescissoria, ma per questo emergeranno nuovi dettagli prossimamente.