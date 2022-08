“Rinnovo Milenkovic un gran segnale. Mi aspetto un centrocampista di qualità a meno che Zurkowski non faccia cambiare idea. Dubbi su Ikone”

Sono ancora tanti i temi del mondo Fiorentina che sono al centro dell’attenzione: dal mercato al recente rinnovo di Milenkovic, fino a quelle che sono le ambizioni e i possibili obiettivi della Fiorentina in vista della prossima stagione.

Ne ha parlato a Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci, a cominciare dal rinnovo di Nikola Milenkovic e del mercato dei Viola: “Il rinnovo di Milenkovic è stato un grande segnale che la Fiorentina ha dato, riuscendo a difendere un suo talento. Dal mercato mi aspetto ancora spetto un centrocampista di qualità per costruire la manovra, ovvero un sostituto di Castrovilli. A meno che Zurkowski non faccia cambiare le idee a tutti. Poi l’unico dubbio che ho riguarda l’inserimento a rilento di Ikoné“.

Sulle ambizioni e possibili obiettivi della Fiorentina, Bocci ha aggiunto: “Secondo molti la Fiorentina è in corsa per la Champions, ma io ci andrei piano. Preferisco vedere la crescita del lavoro passo dopo passo. Non mi faccio problemi sui risultati arrivati in estate, perché anche l’anno scorso era accaduta la stessa cosa. Quest’anno però la Fiorentina dovrà fare meglio”.

Infine sul ritorno del presidente Rocco Commisso, il giornalista ha concluso: “Sono contento che sia tornato a Firenze e vedendo le immagini il clima mi sembra molto sereno. Spero che con Italiano ci sia la possibilità di aprire ad un ciclo duraturo e felice”.