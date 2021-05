Rinnovo o cessione: Dragowski al bivio. Non c’è solo la Lazio su di lui

In casa Fiorentina è da monitorare la situazione legata a Bartlomiej Dragowski. L’estremo difensore polacco non è sul mercato, almeno per quanto riguarda la visione del club viola. In questa stagione, infatti, è stato spesso e volentieri uno dei migliori in campo. Nelle prossime settimane le parti dovrebbero sedersi ad un tavolo per discutere del rinnovo del contratto (scadenza 2023). In caso di mancato accordo, è difficile pensare ad una sua permanenza in riva all’Arno.

Su Dragowski però, secondo quanto riportato da La Nazione, comincia ad aumentare l’interesse da parte anche di squadre italiane. Oltre all’interesse della Lazio, sarebbe in arrivo una proposta importante anche da parte dell’Atalanta che in estate potrebbe cedere Gollini.