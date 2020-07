Rinnovo o cessione? Lo strano post lockdown di Vlahovic. Il viaggio dell’agente a Firenze e il Milan…

Il rendimento post lockdown dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, non è stato certo esaltante. A breve giro di posta potrebbero arrivare delle novità importanti che lo riguardano.

Il suo procuratore, Darko Ristic, la prossima settimana sarà a Firenze per stare vicino al suo assistito, si legge su La Nazione, e pianificare insieme alla società la soluzione migliore per lui in vista dell’estate.

Rispetto a qualche mese fa, l’aria attorno al serbo pare un po’ cambiata. In particolare relativamente al rinnovo contrattuale che sembrava ormai cosa fatta a inizio 2020 che invece, per il momento, non è arrivato. L’intenzione di prolungare fino al 2025 esiste sempre, ma anche altre società si sono mosse. In particolare il Milan, club col quale l’agenzia di Vlahovic ha ottimi rapporto.