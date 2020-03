Rinviato il Consiglio della FIGC: adesso…

Tramite i propri canali istituzionali, la FIGC ha annunciato il rinvio a data da destinarsi del Consiglio Federale, originariamente in programma per lunedì 23 marzo. Una riunione volta a valutare se e quando riprendere il campionato di Serie A e quali ipotesi scegliere per finire la stagione una volta che sarà terminata l’emergenza Coronavirus. Rimane comunque fissato lo stop al calcio fino al 3 aprile, anche se è ormai certo che la ripresa della Serie A slitterà di qualche altra settimana.