Come scrive il Corriere Fiorentino, il momento è inevitabilmente particolare, tant’è che anche le partite prevedono misure di prevenzione senza precedenti: i giocatori non dovranno abbracciarsi dopo un gol ed eviteranno di bere dalle stesse borracce. Così come i pochi addetti che potranno accedere negli stadi subiranno un controllo della temperatura corporea con un termoscanner.