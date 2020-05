Ripartenza del campionato, i club si dividono in tre “fazioni”

Nella forma tutti i club hanno votato a favore, anche perché c’è di mezzo l’ultima tranche dei diritti televisivi, ma nei fatti non tutti sono mossi dalle stesse sensazioni. Di seguito, ecco come sono composti i vari schieramenti secondo il Corriere della Sera. Guidati da Lotito, ci sono tre club che spingono per tornare a giocare a tutti i costi: Roma, Lazio e Napoli. Ci sono poi quattro società pronte al ritorno in campo, ma non a tutti i costi: Juventus, Milan, Fiorentina e Sassuolo. C’è il Torino, con Urbano Cairo che in settimana ha palesato tutte le sue perplessità. Ma anche l’Inter, la Sampdoria, il Genoa, il Brescia e l’Udinese hanno grossi dubbi sulla ripartenza. In questo fronte, anche i medici sportivi, alcuni allenatori e l’AIC, che non ha digerito le decisioni prese dal Consiglio Federale.